Amici 21: Cosmary si avvicina ad Alex (Di giovedì 16 dicembre 2021) La sintonia tra i due allievi sembra essere sempre più forte. Cosmary si avvicina ad Alex: “Ci prova un sacco” Amici 21 regala grandi emozioni artistiche e prestazionali, ma ci sono momenti in cui i sentimenti conquistano la scena e vanno oltre ogni aspettativa. È quello che sta succedendo a Cosmary e Alex. I due L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 16 dicembre 2021) La sintonia tra i due allievi sembra essere sempre più forte.siad: “Ci prova un sacco”21 regala grandi emozioni artistiche e prestazionali, ma ci sono momenti in cui i sentimenti conquistano la scena e vanno oltre ogni aspettativa. È quello che sta succedendo a. I due L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

lorencitass : Cosmary mi sta portando a smettere di guardare amici, sta acchiappa audience quá - anna_rattenni : RT @fabiani_ilaria: Ma fatemi capire pensate che se Alex non cede a Cosmary, magari anche solo dal punto di vista fisico, guarderà o si met… - fabiani_ilaria : Ma fatemi capire pensate che se Alex non cede a Cosmary, magari anche solo dal punto di vista fisico, guarderà o si… - ElenaLudovicaa : Guardiamo il lato positivo Più la cele tiene cosmary in sala meno tempo ga da passare con Alex Ahahahahahah #Amici21 #amici - alisslalalalaa : Cosmary quest’anno vs Tommaso lo scorso anno. Deja-vù? #Amici21 #amici #amici20 #circuitodanza -