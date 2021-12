Valeria Milingi | “Un teatro municipale deve essere aperto a tutti i i giovani”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Monica De Santis, è da oltre 20 anni la titolare, nonché insegnante, della scuola di danza, con sede a Pastena, fondata nel 1978, dalla madre Anna Iorio. Anche lei, come altre 105 colleghe ha firmato la famosa lettera, inviata lo scorso 24 settembre al sindaco di Salerno e al direttore Antonio?Marzullo, nella quale si chiedeva “l’assoluta necessità di bandire prima di subito l’audizione” per quanto concerne la messa in scena delle opere liriche alVerdi. Lettera che lunedì mattina è stata inviata anche agli organi d’informazione per informarli sulle loro richieste. “La nostra richiesta non è contro nessuno, ma per il bene di tutte le allieve delle scuole di danza di Salerno e provincia”, precisa la, che stempera gli animi spiegando che la richiesta, firmata da 106 rappresentanti del ...