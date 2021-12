Vaccino under 12: il Green pass sarà rilasciato anche ai più piccoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vaccino under 12: anche per i bambini che si vedranno somministrare il composto anti-Covid è previsto il rilascio del Green pass. D’altra parte, il documento non servirà – come per gli adulti – per accedere ai luoghi pubblici ma soprattutto per eventuali viaggi all’estero. Vaccino under 12: anche per i bambini con età compresa tra 5 e 11 anni è stato previsto il rilascio del Green pass a seguito della somministrazione del composto anti-Covid. Era una delle ultime incognite prima dell’apertura della nuova fase della campagna vaccinale che, appunto, coinvolgerà anche gli italiani con meno di 12 anni. Una nota del Ministero della Salute ha sgombrato il tavolo dagli ultimi ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 15 dicembre 2021)12:per i bambini che si vedranno somministrare il composto anti-Covid è previsto il rilascio del. D’altra parte, il documento non servirà – come per gli adulti – per accedere ai luoghi pubblici ma soprattutto per eventuali viaggi all’estero.12:per i bambini con età compresa tra 5 e 11 anni è stato previsto il rilascio dela seguito della somministrazione del composto anti-Covid. Era una delle ultime incognite prima dell’apertura della nuova fase della campagna vaccinale che, appunto, coinvolgeràgli italiani con meno di 12 anni. Una nota del Ministero della Salute ha sgombrato il tavolo dagli ultimi ...

