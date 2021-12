Strega al Franchi sognando l’ultima volta | in palio c’è il Maradona

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una sfida da dentro o fuori per aggiudicarsi un biglietto per ildi Napoli. Il Benevento stasera sarà di scena a Firenze nel secondo turno di coppa Italia: gara unica, chi vince raggiunge il Napoli agli ottavi di finale. Strafavorita la squadra di Italiano, che viaggia col vento in poppa a ridosso della zona Champions in serie A. Non se la passa peggio il Benevento, reduce da quattro vittorie di fila in B e atteso domenica dal delicato impegno interno con il Monza, un confronto diretto per una posizione di prestigio nelle zone alte della classifica. Sarà anche in virtù delle valutazioni rivolte al campionato, principale obiettivo di entrambe le squadre, che il tecnico viola e Fabio Caserta selezioneranno i rispettivi undici titolari. Tra i padroni di casa aleggia il mistero su Vlahovic, capocannoniere in serie A (già 15 ...