Shaila Gatta, la vita dopo Striscia e il sogno di diventare attrice: “Non chiamatemi soltanto velina” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Recentemente i fan di Striscia la Notizia hanno rivisto sul bancone del tg satirico Shaila Gatta, tornata insieme all’ex collega Mikaela Neaze Silva, in sostituzione diGiulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani colpite dal Covid, lo aveva lasciato proprio alla fine della scorsa edizione. Ora l’ex velina è pronta a lanciarsi nel mondo della recitazione, iniziando quindi un percorso come attrice. Shaila è determinata e lo ha dimostrato fin da subito quando, a 16 anni, ha lasciato Napoli e gli affetti per trasferirsi a Roma e dedicarsi alla danza. Prima l’esperienza ad Amici nel 2015 e poi il volo oltreoceano per trasferirsi a Los Angeles nel 2017 dove ha studiato e perfezionato la lingua inglese. Shaila Gatta e il sogno di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Recentemente i fan dila Notizia hanno rivisto sul bancone del tg satirico, tornata insieme all’ex collega Mikaela Neaze Silva, in sostituzione diGiulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani colpite dal Covid, lo aveva lasciato proprio alla fine della scorsa edizione. Ora l’exè pronta a lanciarsi nel mondo della recitazione, iniziando quindi un percorso comeè determinata e lo ha dimostrato fin da subito quando, a 16 anni, ha lasciato Napoli e gli affetti per trasferirsi a Roma e dedicarsi alla danza. Prima l’esperienza ad Amici nel 2015 e poi il volo oltreoceano per trasferirsi a Los Angeles nel 2017 dove ha studiato e perfezionato la lingua inglese.e ildi ...

Advertising

xo1x5o : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta sexy anche in canottiera ???????????? - xo1x4o : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta sexy anche in canottiera ???????????? - xo1x1o : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta sexy anche in canottiera ???????????? - xo1x2o : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta sexy anche in canottiera ???????????? - amandiosacramen : RT @dea_channel: la divina Shaila Gatta sexy anche in canottiera ???????????? -