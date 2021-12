Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSpezia ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - Gazzetta_it : Roma, quanti cartellini. Mourinho: “Qui non c’è Bonucci...” - tvdellosport : ??Daniele #DeRossi ai microfoni di #Sportitalia parla del suo futuro, di #Nazionale, #Roma e #SerieA De Rossi: “Fi… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaTorino verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, due regali per… - sportli26181512 : #Roma, #Mourinho aspetta #Spinazzola: ecco quando può rientrare: Presto comincerà per il terzino l'ultima fase di r… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

- Un po' di apparente allarmismo tra i tifosi dellache non hanno più avuto notizie sul recupero di Leonardo Spinazzola e aspettano il suo ritorno in campo. Nessun problema, i tempi di recupero non stanno slittando e il terzino giallorosso sta ...A raccontare quanto successo durante- Spezia , è Debora Deodati della Croce Rossa, che con un ... A dirlo Josèal termine del match contro lo Spezia: 'Speriamo che vada tutto bene. Se mi ...ROMA - Un po' di apparente allarmismo tra i tifosi della Roma che non hanno più avuto notizie sul recupero di Leonardo Spinazzola e aspettano il suo ritorno in campo. Nessun problema, i tempi di recup ...Ogni anno si svolge la consueta festa di squadra prima del 25 dicembre: ma tra le preoccupazioni per la pandemia e la totale attenzione per il prossimo incontro di serie A, la società preferisce non r ...