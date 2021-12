Premio SUSHIN

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ricerca sostenuta da Ager Il progettopremia i giovani ricercatori con buone idee innovative Il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, capofila del progetto che studia nuovi mangimi sostenibili per l’acquacoltura Il progetto(SUstainable fiSH feeds INnovative ingredients) volge al termine ma lascia un indelebile ricordo per proiettare nel futuro e mettere a frutto i risultati ottenuti con le ricerche. Si tratta del riconoscimento di una due giovani ricercatori, il dott. Matteo Zarantoniello dell’Università Politecnica delle Marche e il dott. Francesco Casarano dell’Università di Udine, che hanno studiato nuovi mangimi sostenibili per dare forza e sviluppare l’acquacoltura italiana. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 22 luglio presso la sala conferenze del Dipartimento di Scienze ...

