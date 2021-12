Parlano i pediatri | ' E' sicuro ed efficace anche per i bambini | che i genitori si fidino'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) la fascia under 12 non ha ancora ricevuto alcun vaccino ma si partirà da domani, 16 dicembre, in Italia: saranno vaccinati contro il Coviddai 5 agli 11 anni. E iscendono in ...

Ultime Notizie dalla rete : Parlano pediatri

... perché somministrarli se i più piccoli non subiscono le conseguenze drammatiche degli adulti in caso di contagio? 'Perché non è vero - ha chiarito nettamente la presidente dei- abbiamo ...... anche per i bambini, i dati dell'Istituto superiore di sanità cidi casi in cui è stato ... La Mis - c rappresenta ormai una condizione con cui noidobbiamo confrontarci spesso: si ...Cosa sappiamo della vaccinazione per i bambini: i dati sulla sicurezza e l'efficacia. Parlano i pediatri italiani ...