Pandemia galoppa, governo in affanno. Oggi, 15 dicembre, 129 morti, 23.195 contagi, terapie intensive e ricoveri in aumento (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Pandemia avanza implacabile e il bollettino del ministero della salute anche Oggi, 15 dicembre, rileva morti e contagi in aumento. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 23.195, in crescita rispetto ai 20.677 registrati ieri. Nuova crescita anche dei decessi, 129 (+9) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Laavanza implacabile e il bollettino del ministero della salute anche, 15, rilevain. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 23.195, in crescita rispetto ai 20.677 registrati ieri. Nuova crescita anche dei decessi, 129 (+9) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pamndemia galoppa, governo in affanno. Oggi, 15 dicembre, 129 morti, 23. 195 contagi, terapie intensive e ricoveri… - CorsiClara : @ladyonorato Cara Signora è giusto e sacrosanto che il governo ci protegga da tantissime persone che non vogliono v… - bumby2011 : Difficile in questi anni, prima per la Grande Crisi del 2008, per le tensioni internazionali, per la pandemia. Purt… - bluewizardofs : @Adnkronos Ma un monumento alla memoria di queste povere persone che son morte per niente, visto che siamo vicini a… -