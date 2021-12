Mercato Inter: torna di moda un vecchio pallino, Sanchez potrebbe sbloccare la trattativa! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per il Mercato dell’Inter torna di moda un vecchio pallino della scorsa estate, si tratta di Marcus Thuram. Il classe ’97 è stato vicino ai nerazzurri dopo l’addio di Lukaku, tuttavia la trattativa sfumò a causa di un brutto infortunio subito dall’attaccante francese. Marcus Thuram figlio di Lilian Thuram ex calciatoredi Barcellona e JuveSecondo quanto riportato da Tuttosport, il punto di svolta potrebbe essere rappresentato da Alexis Sanchez. Se il cileno dovesse lasciare l’Inter già a gennaio, allora si aprirebbero le possibilità di intavolare un dialogo con il Borussia Mönchengladbach che ne detiene la proprietà del cartellino. Sullo sfondo anche altri nomi sul taccuino di Marotta, ovvero: Raspadori, Scamacca, Jovic e Caicedo, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per ildell’diundella scorsa estate, si tratta di Marcus Thuram. Il classe ’97 è stato vicino ai nerazzurri dopo l’addio di Lukaku, tuttavia la trattativa sfumò a causa di un brutto infortunio subito dall’attaccante francese. Marcus Thuram figlio di Lilian Thuram ex calciatoredi Barcellona e JuveSecondo quanto riportato da Tuttosport, il punto di svoltaessere rappresentato da Alexis. Se il cileno dovesse lasciare l’già a gennaio, allora si aprirebbero le possibilità di intavolare un dialogo con il Borussia Mönchengladbach che ne detiene la proprietà del cartellino. Sullo sfondo anche altri nomi sul taccuino di Marotta, ovvero: Raspadori, Scamacca, Jovic e Caicedo, ...

