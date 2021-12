Masterchef, torna lo show dei fornelli: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli... al via con i provini (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Manca pochissimo. Domani giovedì 16 dicembre al via la nuova stagione di Masterchef Italia e anche quest'anno RTL 102.5 è partner ufficiale del programma. Il cooking show andrà in onda su Sky e in streaming su NOW. Confermati i tre giudici. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ritornano nelle cucine di Masterchef Italia per formare la Masterclass della nuova edizione e per seguire i concorrenti fino alla proclamazione del miglior cuoco amatoriale d'Italia. RTL 102.5, in qualità di media partner ufficiale del format televisivo, seguirà Masterchef Italia per tutta la sua durata e, ogni giovedì, i giudici interverranno in diretta durante “W l'Italia” per lanciare la puntata serale! Si comincia dunque domani, 16 dicembre, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Manca pochissimo. Domani giovedì 16 dicembre al via la nuova stagione diItalia e anche quest'anno RTL 102.5 è partner ufficiale del programma. Il cookingandrà in onda su Sky e in streaming su NOW. Confermati i tre giudici. Bruno, Antoninoe Giorgiorino nelle cucine diItalia per formare la Masterclass della nuova edizione e per seguire i concorrenti fino alla proclamazione del miglior cuoco amatoriale d'Italia. RTL 102.5, in qualità di media partner ufficiale del format televisivo, seguiràItalia per tutta la sua durata e, ogni giovedì, i giudici interverranno in diretta durante “W l'Italia” per lanciare la puntata serale! Si comincia dunque domani, 16 dicembre, ...

