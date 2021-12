LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: comanda Cochran-Siegle, Innerhofer 9°, Paris 10° senza forzare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Nicolas Raffort (Fra) con il pettorale 37 chiude in 25a posizione a 2.82 12.40 Mattia Casse inizia con il miglior tempo in vetta, fa segnare buoni intermedi, arriva con 35 centesimi nel tratto misto, quindi chiude rallentando ed è 15° a 2.08 12.39 Josef Ferstl (Ger) spinte sin dall’avvio e chiude settimo a 1.45 da Cochran-Siegle 12.38 Emanuele Buzzi chiude in 33a posizione a 3.93 12.37 Ralph Weber (Svi) con il pettorale numero 33 fa segnare l’11° tempo a 1.72 da Cochran-Siegle 12.35 Gilles Roulin (Svi) fa segnare il 21° tempo a 2.78 12.34 Matteo Marsaglia (31) lascia subito un secondo in vetta, continua a perdere progressivamente e conclude 21° a 2.89 12.33 Maxence Muzaton (Fra) è 27° a 3.74 12.32 Steven Nyman (Usa) fa segnare il 21° ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Nicolas Raffort (Fra) con il pettorale 37 chiude in 25a posizione a 2.82 12.40 Mattia Casse inizia con il miglior tempo in vetta, fa segnare buoni intermedi, arriva con 35 centesimi nel tratto misto, quindi chiude rallentando ed è 15° a 2.08 12.39 Josef Ferstl (Ger) spinte sin dall’avvio e chiude settimo a 1.45 da12.38 Emanuele Buzzi chiude in 33a posizione a 3.93 12.37 Ralph Weber (Svi) con il pettorale numero 33 fa segnare l’11° tempo a 1.72 da12.35 Gilles Roulin (Svi) fa segnare il 21° tempo a 2.78 12.34 Matteo Marsaglia (31) lascia subito un secondo in vetta, continua a perdere progressivamente e conclude 21° a 2.89 12.33 Maxence Muzaton (Fra) è 27° a 3.74 12.32 Steven Nyman (Usa) fa segnare il 21° ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: comanda Cochran-Siegle Innerhofer 7° Paris 8° senza for… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Dominik #Paris studia le linee sulla Saslong - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: si parte alle 11.45 - #alpino #Prima #prova #Discesa - MirkovicRN : RT @Eurosport_IT: Federica Brignone a 'Poligono 360'! ?? LIVE alle 20 sulla nostra pagina Facebook c'è la campionessa dello sci alpino ins… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Federica Brignone a 'Poligono 360'! ?? LIVE alle 20 sulla nostra pagina Facebook c'è la campionessa dello sci alpino ins… -