La Salernitana torna a sperare | arriva la notizia sull’acquisizione della società

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La, la città di Salerno e tutta la tifoseria granata,no a: dopo le pessime notizie delle scorse ore riguardanti le mancate proposte di acquisizioneun piccolo spiraglio di luce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe stato un interessamento da parte di unadi consulenza internazionale.tifosi Lapuò finire in mani straniere Il club campano, ancora per poco nelle mani di Claudio Lotito, potrebbe presto trovare sulla sua strada Console&Partners, un gruppo di consulenza estera con sede a Torino. Il proprietario, Francesco Paolo Console, se del tutto convinto di questo progetto, dovrà presentare una proposta concreta entro il 31 dicembre ...

Commenta per primo Calciomercato.com torna protagonista su Twitch , eccezionalmente di mercoledì, per una diretta ricca di temi da ...vicende societarie della Sampdoria e soprattutto della Salernitana, ...