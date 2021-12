“In Italia la variante Omicron è attualmente a 0,19%, mentre la Delta resta dominante”, spiega un studio dell’Iss (Di mercoledì 15 dicembre 2021) mentre da un lato si continuano a monitorare tutti i dati provenienti dagli ospedali, e dall’altra prosegue incessante la campagna vaccinale – da oggi aperta anche alla fascia 5-11 anni – tutti gli occhi della comunità scientifica sono puntati sui ‘movimenti’ della cosiddetta variate Omicron. L’Iss: “Il punto di osservazione, che Iss e ministero della Salute, ha istituito con la Fondazione Bruno Kessler” Tra i vari punti di ‘osservazione’, c’è anche quello che Iss e ministero della Salute, ha istituito di concerto con i laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Un studio che però, viene precisato, non contiene la totalità dei casi di varianti rilevate, ma soltanto quelle relative alla giornata presa in considerazione. Ebbene, spiegano ad esempio in relazione alla giornata dello scorso 6 dicembre, “la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021)da un lato si continuano a monitorare tutti i dati provenienti dagli ospedali, e dall’altra prosegue incessante la campagna vaccinale – da oggi aperta anche alla fascia 5-11 anni – tutti gli occhi della comunità scientifica sono puntati sui ‘movimenti’ della cosiddetta variate. L’Iss: “Il punto di osservazione, che Iss e ministero della Salute, ha istituito con la Fondazione Bruno Kessler” Tra i vari punti di ‘osservazione’, c’è anche quello che Iss e ministero della Salute, ha istituito di concerto con i laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Unche però, viene precisato, non contiene la totalità dei casi di varianti rilevate, ma soltanto quelle relative alla giornata presa in considerazione. Ebbene,no ad esempio in relazione alla giornata dello scorso 6 dicembre, “la ...

