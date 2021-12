Garbatella, auto si ribalta: 3 persone ferite (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Incidente nella mattinata di oggi, 15 dicembre 2021, quando in zona Garbatella una macchina si è scontrata con altre tre parcheggiate e si è poi ribaltata. Nell’impatto, determinato da cause ancora da accertarsi, sono rimaste ferite tre persone, due donne e un uomo, trasportati tutti all’Ospedale Sant’Eugenio. Leggi anche: Terribile incendio a Roma: a fuoco la caserma dei Carabinieri, ferito un militare (FOTO) Incidente oggi: auto si ribalta a Garbatella E’ avvenuto stamattina alle 8.00 l’incidente che ha coinvolto una Lancia Ypsilon, che percorreva via Giovannipoli, e altre tre vetture. Le cause sono tutt’ora al vaglio, ma la Lancia Ypsilon si è schiantata contro altre tre macchine parcheggiate: una Dacia Duster, una Citroen C3 e una Opel Meriva, quindi si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Incidente nella mattinata di oggi, 15 dicembre 2021, quando in zonauna macchina si è scontrata con altre tre parcheggiate e si è poita. Nell’impatto, determinato da cause ancora da accertarsi, sono rimastetre, due donne e un uomo, trasportati tutti all’Ospedale Sant’Eugenio. Leggi anche: Terribile incendio a Roma: a fuoco la caserma dei Carabinieri, ferito un militare (FOTO) Incidente oggi:siE’ avvenuto stamattina alle 8.00 l’incidente che ha coinvolto una Lancia Ypsilon, che percorreva via Giovannipoli, e altre tre vetture. Le cause sono tutt’ora al vaglio, ma la Lancia Ypsilon si è schiantata contro altre tre macchine parcheggiate: una Dacia Duster, una Citroen C3 e una Opel Meriva, quindi si è ...

