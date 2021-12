Dopo la fiction di Calenda vs Conte, per il collegio Roma 1 corrono tre semisconosciuti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Doveva essere la Lepanto della democrazia, per giorni qui s’erano affrontate a parole la destra e la sinistra, il populismo e l’antipopulismo, due ipotesi divergenti di futuro, Conte e Calenda, con quello che urlava gonfio come una rana “che fai scappi?” e l’altro che rispondeva “veramente sei tu che scappi”. Tutti con il petto in fuori. Tutto un cinema. Virato al kolossal, ovviamente. I milites (vana)gloriosi. Insomma sembrava sul serio il derby d’Italia, l’elezione delle elezioni, il momento fatale. Per un posto da deputato alle suppletive nel collegio Roma 1 della Camera, pieno centro della capitale, dovevano d’altra parte affrontarsi – niente meno – un ministro in carica (Elena Bonetti), un ex presidente del Consiglio (Giuseppe Conte) e un ex ministro e leader di partito e candidato sindaco ed ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Doveva essere la Lepanto della democrazia, per giorni qui s’erano affrontate a parole la destra e la sinistra, il populismo e l’antipopulismo, due ipotesi divergenti di futuro,, con quello che urlava gonfio come una rana “che fai scappi?” e l’altro che rispondeva “veramente sei tu che scappi”. Tutti con il petto in fuori. Tutto un cinema. Virato al kolossal, ovviamente. I milites (vana)gloriosi. Insomma sembrava sul serio il derby d’Italia, l’elezione delle elezioni, il momento fatale. Per un posto da deputato alle suppletive nel1 della Camera, pieno centro della capitale, dovevano d’altra parte affrontarsi – niente meno – un ministro in carica (Elena Bonetti), un ex presidente del Consiglio (Giuseppe) e un ex ministro e leader di partito e candidato sindaco ed ...

