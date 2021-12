Coppa d'Africa, l'elenco dei calciatori di serie A che parteciperanno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I “rumors” relativi al possibile annullamento della Coppa d’Africa hanno ovviamente attirato l’attenzione anche dei club italiani, in considerazione del fatto che la grande maggioranza delle formazioni di... Leggi su today (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I “rumors” relativi al possibile annullamento dellad’hanno ovviamente attirato l’attenzione anche dei club italiani, in considerazione del fatto che la grande maggioranza delle formazioni di...

Advertising

DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - GoalItalia : La Coppa d'Africa potrebbe essere ancora una volta rimandata ??? - DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - Guido_Sgodo : RT @kevintwii: Son lì che rantolano nel fango, disperati per il possibile annullamento della Coppa d’Africa perché sanno che se non abbiamo… - inablackxout : no allora posso capire che nella seconda parte del 2021 l'Italia ha fatto stimolare la peristalsi intestinale (caga… -