Col Covid le difficoltà emotive sono aumentate | chi soffre sappia che non è solo

In questi giorni ho tenuto una relazione sugli effetti psicologici determinatisi dopo questi due anni pandemici. Avendo uno studio con sei collaboratori ho avuto a disposizione un'ampia casistica di difficoltà emotive, conflittualità e varie situazioni di sofferenza da presentare. Per non illustrare solo i miei dati parziali e locali mi sono letto le ultime più importanti ricerche riguardanti l'argomento. E' impressionante notare la concordanza che si ritrova negli studi su un aumento del 50% della sofferenza mentale, concentrata per lo più nei più giovani. Accanto alla pandemia virale stiamo assistendo all'emergere di un'enorme difficoltà emotiva. Le modalità con cui si esprime la sofferenza sono di tre tipi: psichico, somatico e comportamentale. La modalità psicologica è quella in ...

