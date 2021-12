Centocelle ‘Non vi facciamo vedere il Green Pass’ | scatta la chiusura per il bar

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continuano i controlli a tappeto nella Capitale, quartiere per quartiere, per scovare i ‘furbetti’ al lavoro senzaPass (e non solo). Leggi anche: Sora, chiedeva ilPass ai clienti ma lui non ce lo aveva: attività chiusa, controlli nel centro commerciale: chiuso un bar I Carabinieri della Stazione Romahanno eseguito accertamenti in un centro commerciale del quartiere. Ad esito delle attività, i militari hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un bar ubicato all’interno del Centro e i suoi 6 dipendenti perché hanno rifiutato di esibire la certificazione verde (Pass). I Carabinieri della Stazione Romahanno anche disposto laprovvisoria dell’esercizio commerciale per 5 giorni. su Il Corriere ...