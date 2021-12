Cannoli di pan carré | con formaggio e prosciutto cotto | una delizia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aspettate ospiti per cena? Preparate questo aperitivo sfizioso: idi pan. Imbottiti di, sono una ricetta velocissima da realizzare, ma dalla grande resa scenica e gustativa. Morbidi e croccanti al contempo, nascondono un ripieno filante e goloso che conquisterà qualsiasi palato, anche il più esigente e raffinato. Non sono fritti, ma cotti al forno per una resa più leggera e digeribile. Le dosi che vi indichiamo vi permetteranno di preparare un buon numero di questi rotolini in modo da poter soddisfare ospiti e familiari. Uno tira l’altro! Se dovessero avanzare, conservateli in frigorifero per 3 giorni al massimo e scaldateli leggermente prima di consumarli ancora. Questo snack è talmente sfizioso da trasformarsi in una deliziosa merenda per i piccoli di casa. Offriteli al loro ...