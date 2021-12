Camera: Giunta convalida elezioni Letta, Casu e Gentile (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - La Giunta delle elezioni della Camera ha "verificato non essere contestabili" le elezioni dei deputati Enrico Letta (Pd), Andrea Casu (Pd) e Andrea Gentile (FI) rispettivamente in Toscana, Lazio e Calabria. "La Giunta ha deliberato di proporre la convalida, dichiaro convalidate le suddette elezioni", ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli all'aula di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - Ladelledellaha "verificato non essere contestabili" ledei deputati Enrico(Pd), Andrea(Pd) e Andrea(FI) rispettivamente in Toscana, Lazio e Calabria. "Laha deliberato di proporre la, dichiarote le suddette", ha annunciato il presidente di turno Fabio Rampelli all'aula di Montecitorio.

Advertising

TV7Benevento : Camera: Giunta convalida elezioni Letta, Casu e Gentile... - MaximilianDolce : @Mirarch3 @RobertoL981 @matteorenzi La giunta del Senato è un organo istituzionale come il senato e l camera che approvano le leggi. - Pinucci63757977 : @demagistris parla della Carta dei suoi sogni o della Costituzione vigente?Non sa che un senatore non può essere in… - skoda130sl : Avevo chiesto a Santa Lucia, una giacca da camera in cachemire, pensavo fosse giunta l’ora, invece niente, eppure m… - LSsenzaD : Ed oggi mi è già saltata la toppa della camera d'aria mentre tornavo a casa. E per giunta ho trovato ad attendermi… -