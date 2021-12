Beach volley | Mondiale Under 21 Una vittoria e una sconfitta al debutto per gli azzurri

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unadi prestigio per Viscovich/Dal Corso e unadi misura non senza qualche rammarico contro una delle coppie brasiliane per Gottardi/Tega: è questo il bilancio della prima giornata di gare ai Mondiali21 di Phuket per il contingente italiano. La coppia maschile formata da Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso ha ottenuto un successo di grande spessore battendo piuttosto nettamente la coppia tedesca composta dal vice-campione europeo dello scorso anno Lorenz e da Welsch con un secco 2-0. Nel primo set partono subito bene gli(6-3): i tedeschi tengono la scia ma non riescono a colmare il gap, arrendendosi con il punteggio di 21-16. Netto il predominio azzurro nel secondo set che gli italiani vincono con il punteggio di 21-12, mettendo quasi al sicuro la qualificazione al secondo turno. ...

Advertising

thevolleynews : Beach Volley, tutto sulle società Beach Volley Padova e CUS Torino - - fabridal : #federvolley Viaggio tra le società del Campionato Italiano di beach volley - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: ?? Prosegue il viaggio tra i club impegnati nel Campionato Italiano per Società 2021-22 ?? ???? Protagoniste della 4?a puntat… - Federvolley : ?? Prosegue il viaggio tra i club impegnati nel Campionato Italiano per Società 2021-22 ?? ???? Protagoniste della 4?a… - fipavpuglia : #federvolley Viaggio tra le società del Campionato Italiano di beach volley -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

OA Sport

... Teodora Ravenna 19, Portuali Ravenna 18, Idea Athena Rimini 18, Junior Coriano 18,Team San Giuliano 13, Libertas Forlì 9,Santarcangelo 7, Riccione City6,& Park San ...In Aggiornamento: Hanno preso il via questa notte a Phuket (Thailandia) i Campionati del Mondo Under 21 di. La prima coppia italiana a scendere in campo è stata quella composta da Valentina Gottardi e Margerita Tega . Le azzurre, si sono dovute arrendere al tie break (21 - 18, 16 - 21, 15 - ...Una vittoria di prestigio per Viscovich/Dal Corso e una sconfitta di misura non senza qualche rammarico contro una delle coppie brasiliane per Gottardi/Tega: è questo il bilancio della prima giornata ...Leave the cruise ship crowds and congestion behind and explore the less crowded beaches of Puerto Rico’s west coast.