Approvato Emendamento Coding a Scuola, Aprea: Una Vera Svolta Verso il Terzo Millennio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La deputata di Forza Italia Valentina Aprea parla con orgoglio dell’approvazione dell’Emendamento riguardante l’introduzione del Coding a Scuola. “Con un grande lavoro di squadra con il Relatore del PNRR Pella, con ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La deputata di Forza Italia Valentinaparla con orgoglio dell’approvazione dell’riguardante l’introduzione del. “Con un grande lavoro di squadra con il Relatore del PNRR Pella, con ...

Advertising

RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: Approvato in commissione bilancio un emendamento che proroga l’affidamento unico del servizio idrico pugliese alla control… - m5sAbruzzo : Ecco cosa è successo in Consiglio regionale ?? - osannacremonesi : Bollo Auto, Approvato emendamento Taglieri (M5S) per la domiciliazione bancaria - - ConfediliziaIM : RT @Fiaip: Approvato Emendamento 'Planimetrie Catastali' in Commissione V alla Camera dei Deputati. La proposta emendativa #Fiaip consentir… - Galassi_Immob : #RT @Fiaip: Approvato Emendamento 'Planimetrie Catastali' in Commissione V alla Camera dei Deputati. La proposta em… -