Terremoto di magnitudo 7 1 in Indonesia | rientrata l' allerta tsumani

Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.6 è stata registrata stamani davanti le coste dell 'Indonesia. Subito è stata emessa un'allerta tsunami poi rientrata. Il sisma è avvenuto alle 12:20 ora locale

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia) davanti le co… - fabiozpp : RT @RaiNews: Magnitudo 7.8 a una profondità di 15 chilometri - RSInews : Allarme tsunami in Indonesia - Un terremoto di magnitudo 7.3 registrato nel Mar di Flores - Allerta nel raggio di m… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata alle 12:20 ora locale (le 4:20 in Italia) davanti le coste de… - MarcheNews : Un #Terremoto di magnitudo ML 3.3 è stato segnalato nel Fermano, con epicentro a 3 km da #Amandola -