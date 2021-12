Suicidio assistito, Marco Cappato commenta la Camera semivuota per il suicidio assistito (Di martedì 14 dicembre 2021) È iniziata la discussione generale alla Camera sul testo della legge che vorrebbe introdurre il suicidio assistito. Appena qualche giorno fa si festeggiava la validazione delle firme raccolte per il referendum sull’eutanasia, l’approvazione del testo sul Fine Vita da parte delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera avvenuto nelle stesse ore lasciava scettici i promotori della legge. A tenere banco ora è l’immagine dell’Aula di Montecitorio semivuota ieri in occasione dell’inizio della discussione. Cappato e la Camera vuota per discutere del suicidio assistito Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Coscioni, ha ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021) È iniziata la discussione generale allasul testo della legge che vorrebbe introdurre il. Appena qualche giorno fa si festeggiava la validazione delle firme raccolte per il referendum sull’eutanasia, l’approvazione del testo sul Fine Vita da parte delle commissioni Giustizia e Affari sociali dellaavvenuto nelle stesse ore lasciava scettici i promotori della legge. A tenere banco ora è l’immagine dell’Aula di Montecitorioieri in occasione dell’inizio della discussione.e lavuota per discutere del, tesoriere dell’associazione Coscioni, ha ...

