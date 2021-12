Roma, uomo trovato morto sui binari della stazione Nomentana. Treni in forte ritardo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato riverso sui binar i questa mattina in Via Val D'Aosta presso la stazione ferroviaria Nomentana, a Roma. Al momento non si conoscono le sue generalità. ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il corpo senza vita di unè statoriverso sui binar i questa mattina in Via Val D'Aosta presso laferroviaria, a. Al momento non si conoscono le sue generalità. ...

Advertising

matteosalvinimi : Roma, festa dell’Immacolata. Dopo l’uomo nudo nella fontana, mancava quello a spasso per la metro A. Alla faccia de… - rep_roma : Roma, cadavere di un uomo senza vita sui binari della stazione nomentana - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, uomo trovato morto sui binari della stazione Nomentana. Treni in forte ritardo - radioromait : Roma, cadavere di un uomo sui binari alla stazione Nomentana - leggoit : Roma, uomo trovato morto sui binari della stazione Nomentana. Treni in forte ritardo -