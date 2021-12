Riccardo Guarnieri | mai visto conciato così a UeD | spunta lo scatto inedito

Leggi su altranotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021), ex cavaliere di Uomini e Donne, si è sempre mostrato impeccabile mauna rara foto che lo ritrae in modo irriconoscibile.-AltranotiziaTrattasi di uno dei cavalieri più chiacchierati del Trono Over, a Uomini e Donne. Indimenticabile la love story con Ida Platano, un’altra protagonista indiscussa del programma di Canale 5. Un amore intenso e travolgente che ha lasciato il segno. Infatti,, in un’intervista concessa al magazine del programma, ha confidato “vederla interagire con altri uomini non mi lascia indifferente“. Dal canto suo, anche Ida si è espressa, rilasciando dichiarazioni alla medesima fonte, riguardo il suo ex, rispolverando un dolce ricordo “un altro Natale tra i più belli ...