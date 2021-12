Premio Sacharov, anche Spadoni partecipa alla cerimonia (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA – Mercoledì 15 dicembre la Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maria Edera Spadoni (foto), partecipera’ alla cerimonia del “Premio Sacharov 2021 a Aleksej Naval’nuj”. L’importante evento si terrà a partire dalle ore 10.15, presso la sede del Parlamento europeo Italia, in via IV Novembre, a Roma. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA – Mercoledì 15 dicembre la Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maria Edera(foto), partecipera’del “2021 a Aleksej Naval’nuj”. L’importante evento si terrà a partire dalle ore 10.15, presso la sede del Parlamento europeo Italia, in via IV Novembre, a Roma. L'articolo L'Opinionista.

