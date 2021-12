Patente di guida: pronte delle novità per gli esami di teoria (Di martedì 14 dicembre 2021) In arrivo piccole modifiche per coloro che devono sostenere l’esame di teoria per la Patente di guida. Il numero complessivo delle domande, che prima erano 40, adesso scenderà a 30 e per rispondere occorreranno 20 minuti. Il numero massimo di errori consentito è 3: qualora si dovesse dare una quarta risposta sbagliata l’esame non sarà superato e quindi si verrà bocciati. Le novità relative alle patenti A1, A2, A, B1, B e BE entreranno in vigore tra non molto. Infatti, entro il prossimo 8 gennaio 2022 verrà diramato un decreto dirigenziale da parte della direzione generale della Motorizzazione civile, dove verrà rivelata anche la data in cui verranno adottate le nuove direttive. Il motivo di tale cambiamento è stato spiegato all’interno di un decreto emanato dal Ministero delle ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) In arrivo piccole modifiche per coloro che devono sostenere l’esame diper ladi. Il numero complessivodomande, che prima erano 40, adesso scenderà a 30 e per rispondere occorreranno 20 minuti. Il numero massimo di errori consentito è 3: qualora si dovesse dare una quarta risposta sbagliata l’esame non sarà superato e quindi si verrà bocciati. Lerelative alle patenti A1, A2, A, B1, B e BE entreranno in vigore tra non molto. Infatti, entro il prossimo 8 gennaio 2022 verrà diramato un decreto dirigenziale da parte della direzione generale della Motorizzazione civile, dove verrà rivelata anche la data in cui verranno adottate le nuove direttive. Il motivo di tale cambiamento è stato spiegato all’interno di un decreto emanato dal Ministero...

