No, questa foto non è stata scattata ai mercatini di Natale di Trento (Di martedì 14 dicembre 2021) L’11 dicembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra degli agenti di polizia schierati davanti ad alcune casette di legno. Sull’immagine compare la scritta: «mercatini a Trento… Sublime spirito natalizio». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non mostra i mercatini di Natale di Trento, in Trentino-Alto Adige. La foto oggetto di verifica mostra in realtà il mercatino di Natale di Marsiglia (Francia), iniziato lo scorso 20 novembre, come si può verificare qui. Come spiegato sul sito dell’evento, per entrare nel mercatino è necessario un pass sanitario (ottenibile se si è stati vaccinati contro il nuovo coronavirus, se si è guariti dalla Covid-19 o se si ha l’esito di un ... Leggi su facta.news (Di martedì 14 dicembre 2021) L’11 dicembre 2021 su Facebook èpubblicata un’immagine che mostra degli agenti di polizia schierati davanti ad alcune casette di legno. Sull’immagine compare la scritta: «… Sublime spirito natalizio». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non mostra ididi, in Trentino-Alto Adige. Laoggetto di verifica mostra in realtà il mercatino didi Marsiglia (Francia), iniziato lo scorso 20 novembre, come si può verificare qui. Come spiegato sul sito dell’evento, per entrare nel mercatino è necessario un pass sanitario (ottenibile se si è stati vaccinati contro il nuovo coronavirus, se si è guariti dalla Covid-19 o se si ha l’esito di un ...

