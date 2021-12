Mattarella, "contro il Covid servono ancora attenzione e prudenza" (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Nei due anni passati non abbiamo potuto svolgere questa cerimonia in presenza, ora possiamo incontrarci, anche se le condizioni ci richiedono molta attenzione e prudenza". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale gli Alfieri della Repubblica per consegnare loro i premi assegnati negli anni 2019, 2020, 2021. "Avete dimostrato - ha detto ai giovani eroi civili premiati - che i giovani sono portatori dei valori di solidarietà, sostegno reciproco, senso della vita comune, della convivenza" e "questo è il miglior investimento per il futuro del nostro Paese". "Siete tanti ma potreste essere molti di più, perché non siete eroi isolati, come voi tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento e lode, per solidarietà, per impegni altruistici, ... Leggi su agi (Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - Nei due anni passati non abbiamo potuto svolgere questa cerimonia in presenza, ora possiamo incontrarci, anche se le condizioni ci richiedono molta". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio, ha accolto al Quirinale gli Alfieri della Repubblica per consegnare loro i premi assegnati negli anni 2019, 2020, 2021. "Avete dimostrato - ha detto ai giovani eroi civili premiati - che i giovani sono portatori dei valori di solidarietà, sostegno reciproco, senso della vita comune, della convivenza" e "questo è il miglior investimento per il futuro del nostro Paese". "Siete tanti ma potreste essere molti di più, perché non siete eroi isolati, come voi tante ragazze e ragazzi si impegnano con azioni pregevoli che meritano riconoscimento e lode, per solidarietà, per impegni altruistici, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella contro Intervista a Ruth Dureghello: "Attentato alla sinagoga, vogliamo la verità ma non per vendetta" Gli ebrei non erano considerati cittadini italiani! C'è voluto il Presidente Mattarella, nel suo ... subì picchi estremi di odio contro Israele e contro gli ebrei in Europa. Perché ancora a tutt'oggi, ...

Servizio Civile, Casa Rosetta a Caltanissetta: opportunità per 49 giovani volontari Il presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato in questi giorni che 'il servizio civile ... e di riflesso prendersi cura di sé stessi; un possibile contributo contro l'incultura dell'...

Mattarella contro la sua rielezione Il Post Mattarella da Papa Francesco per la visita di congedo. Poi agli ambasciatori: "E' un commiato" L’incontro con gli ambasciatori. In serata il presidente Mattarella ha avuto un incontro con gli ambasciatori per gli auguri di Natale e di buon anno Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

La corsa per salvare il Natale Buongiorno. Ieri in Italia si sono registrati 28 mila nuovi positivi: il numero più alto dell’anno, cioè da quando ci sono i vaccini. Intanto salgono a sette le regioni in fascia gialla: dopo Friuli-V ...

