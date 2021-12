L'Ordine dei medici è preoccupato dalla variante Omicron: 'I dati sono in salita' (Di martedì 14 dicembre 2021) I dati dei contagi relativi alla quarta ondata sono decisamente in rialzo, e l'Italia cerca di tenere botta con la campagna vaccinale. Tuttavia Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale ... Leggi su globalist (Di martedì 14 dicembre 2021) Idei contagi relativi alla quarta ondatadecisamente in rialzo, e l'Italia cerca di tenere botta con la campagna vaccinale. Tuttavia Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale ...

Advertising

reportrai3 : Oggi pomeriggio Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, è venuto a salutare Sigfrido Ranu… - AndreaVallascas : Emergenza senza fine: è questa la parola d’ordine, democrazia sospesa in modo pretestuoso. I numeri non giustifican… - Palazzo_Chigi : #Agenda???#14Dicembre Il Consiglio dei Ministri n.51 è convocato oggi alle ore 17.00 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine d… - PatriziaGrass17 : @tagadala7 insegnanti e forze dell'ordine se sono contrari al vaccino obbligatorio di principio perché non hanno sc… - Falko85300801 : RT @Palazzo_Chigi: #Agenda???#14Dicembre Il Consiglio dei Ministri n.51 è convocato oggi alle ore 17.00 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del gi… -