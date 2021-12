LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 69-51, Eurolega basket in DIRETTA: Hall non sbaglia più e Milano va in fuga (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-54 A segno il libero aggiuntivo 69-53 Canestro di Macon Jr. che subisce anche fallo 69-51 TRIPLA DI HallLLLLL! E sono 12 punti consecutivi! 66-51 Canestro di Papagiannis 66-49 Canestro ancora di Hall! 64-49 TRIPLAAAAA DI Hall!!! Sette punti per Milano, sette punti per Hall nel quarto e nuovo +15! 61-49 Ancora Hall dà fiato a Milano che è partita contratta nell’ultimo quarto 59-49 Canestro di White, parziale di 7-2 per i greci e -10 59-47 Tripla di Papapetrou! 59-44 Canestro di Hall per far riallungare Milano 57-44 Canestro di Perry a inizio ultimo quarto 57-42 Canestro di Perry allo scadere del terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-54 A segno il libero aggiuntivo 69-53 Canestro di Macon Jr. che subisce anche fallo 69-51 TRIPLA DILLLLL! E sono 12 punti consecutivi! 66-51 Canestro di Papagiannis 66-49 Canestro ancora di! 64-49 TRIPLAAAAA DI!!! Sette punti per, sette punti pernel quarto e nuovo +15! 61-49 Ancoradà fiato ache è partita contratta nell’ultimo quarto 59-49 Canestro di White, parziale di 7-2 per i greci e -10 59-47 Tripla di Papapetrou! 59-44 Canestro diper far riallungare57-44 Canestro di Perry a inizio ultimo quarto 57-42 Canestro di Perry allo scadere del terzo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 33-29 Eurolega basket in DIRETTA: Milano allunga nel finale di tempo ma mancano i… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 25-25 Eurolega basket in DIRETTA: ritmi bassi e niente emozioni - #Olimpia… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Brescia 76-62, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini si prendono il derby lombardo proseguendo… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Brescia 62-53, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini cercano la fuga. Ricci trova una tripla p… -