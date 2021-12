Immagini "scomparse" da Facebook? Ecco perché

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Immagini scomparse

ilGiornale.it

Il garante per le Telecomunicazioni ha il compito di mettere a punto un nuovo sistema di valutazione dellee delle anteprime dei link pubblicati sui social e su Google, in modo tale che ...... Quindi, prima ledei vasi, poi i racconti . In un rapporto di rilancio, di analogia, mai ... Questi suoni alieni rimandano, per me, agli indiani d'America, o a civiltà, micenee, ai ...Meta si sta adeguando alla direttiva europea sul diritto d'autore e così su Facebook i link condivisi non hanno più immagine e sottotitolo ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.