Il phishing che sfrutta la variante Omicron per rubare dati bancari

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 14 dicembre 2021) Stiamo parlando del malware FormBook, malware noto per il furto deidelle persone che finiscono per esserne vittime. Si tratta di una vera e propria campagna discoperta dai ricercatori di Bitdefender Antispam Lab. Alle tante truffe fatte via mail, quindi, se ne aggiunge anche una ulteriore che mette al centro ladel Covid e agiscendo il crescente interesse delle persone in merito. Se all’inizio la campagna era diffusa maggiormente in Asia, ora sta arrivando anche in Europa. LEGGI ANCHE >>> Sogin conferma di essere stata oggetto di attacco hacker Attenzione alla truffacon furto diPer evitare di cascarci è ...