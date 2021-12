GF vip prolungato fino a marzo 2022 | chi resta e chi lascia il reality

(Di martedì 14 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip, la puntata di lunedì 13 dicembre 2021 è stata determinante. Questo perché, in seguito alla decisione della produzione di spostare la data della fine da dicembre 2021 a, i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere se rimanere nella casa o abbandonare lo show per sempre. Il prolungamento della trasmissione ha colto i vip di sorpresa e ha rimescolato le carte per molti di loro. Carmen Russo, Giucas Casella, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, hanno deciso dire. Francesca Cipriani, invece, ha comunicato la sua volontà di abbandonare il programma per motivi di salute. “Vedere il video di Enzo con Maria mi ha dato serenità. Ho letto il loro messaggio e dunque io sono qui dentro”, ha affermato Carmen Russo, la prima ad essere stata ...

