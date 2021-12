Fontana annuncia: “I numeri confermano la Lombardia in zona bianca a Natale” (Di martedì 14 dicembre 2021) La Lombardia avrà un “bianco Natale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento sulle Olimpiadi del 2026. “Nonostante i numeri stiano crescendo in maniera fortunatamente non esponenziale – ha aggiunto – i dati di oggi confermano il non superamento delle soglie di allerta dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive. Questi dati saranno valutati venerdì dalla cabina di monitoraggio dal Ministero e Istituto Superiore di Sanità che, quindi, confermeranno la zona bianca”. “Una bella notizia per i lombardi che si sono impegnati tanto e che, con la grande adesione alla campagna vaccinale, hanno mostrato un grande senso civico. Ora però – ha continuato il governatore – dobbiamo fare ancora ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Laavrà un “bianco”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, a margine di un evento sulle Olimpiadi del 2026. “Nonostante istiano crescendo in maniera fortunatamente non esponenziale – ha aggiunto – i dati di oggiil non superamento delle soglie di allerta dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive. Questi dati saranno valutati venerdì dalla cabina di monitoraggio dal Ministero e Istituto Superiore di Sanità che, quindi, confermeranno la”. “Una bella notizia per i lombardi che si sono impegnati tanto e che, con la grande adesione alla campagna vaccinale, hanno mostrato un grande senso civico. Ora però – ha continuato il governatore – dobbiamo fare ancora ...

