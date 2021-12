F1 | Verstappen | “Grato ad Hamilton per una battaglia grandiosa”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 dicembre 2021) “È stata una gara davvero pazzesca, è stata un po’ il riassunto di tutta la stagione”. Così Max, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, commenta il successo di Abu Dhabi che gli ha permesso di laurearsi campione del mondo al termine di uno dei Mondiali più avvincenti nella storia della Formula 1. Resta nella storia la lotta infinita con Lewis, nell’ultimo mondiale prima del cambio regolamentare del 2022. “Francamente non mi importava essere l’ultimo campione prima del cambio, mi interessava esserlo e ce l’ho fatta”, dice il pilota della Red Bull. Decisivo il lavoro del suo compagno di team, Sergio Perez. “Quello che ha fatto è stato pazzesco, non smetterò mai di ringraziare Checo, ero incredulo quando poi ho rivisto le immagini. Ma Perez è stato un grande compagno di squadra non solo per quello. Credo che la sua ...