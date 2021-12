“È ancora innamorata di me”, confessione choc: Fabrizio Corona sconvolge tutti (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si lascia andare ad una confessione che sconvolge tutti: “È ancora innamorata di me” Il suo personaggio non tramonta mai. Dopo anni, tra galera e detenzione domiciliare, Corona torna a far parlare di sé e lo fa nuovamente in un programma televisivo. Questa volta non in un canale nazionale, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ex re dei paparazzisi lascia andare ad unache: “Èdi me” Il suo personaggio non tramonta mai. Dopo anni, tra galera e detenzione domiciliare,torna a far parlare di sé e lo fa nuovamente in un programma televisivo. Questa volta non in un canale nazionale, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

biebspvrpose : ed è anche vero che al cuor non si comanda, io soleil la vedo veramente innamorata o perlomeno presa. che lui è spo… - pepssafeplace : la voce di gunil quando parla in inglese è ancora piu bassa e io potrei essere innamorata - lelleleo_ : comunque i rumors sono veri mi sono innamorata ancora un’altra volta…damn - _liamscvtie_ : ma ricordiamoci che io avrei dovuto chiamarmi come questo essere umano qui, perchè mia madre mentre era incinta di… - parkjfeds : red hair women il mio punto debole da quando vidi mary jane per la prima volta e riguardandola ad oggi sono ancora… -