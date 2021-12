Coppa Italia 2021/2022, il Venezia batte 3-1 la Ternana: agli ottavi ci sarà l’Atalanta (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Venezia supera 3-1 la Ternana nel match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022 grazie alle alle reti siglata da Daan Heymans, Domen Crnigoj e Francesco Forte; inutile il gol del momentaneo pareggio di Stefano Pettinari. In virtù di questo successo i lagunari staccano il pass per gli ottavi, dove incontreranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. PAGELLE E TABELLINO TABELLONE ottavi RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di gioco tant’è che, dopo appena cinque minuti, trova il gol del vantaggio con Pettinari. Il Var, però, ravvisa una posizione di fuorigioco che costringe il direttore di gara ad annullare la marcatura. La prima vera occasione per i padroni di casa arriva al ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilsupera 3-1 lanel match valevole per i sedicesimi digrazie alle alle reti siglata da Daan Heymans, Domen Crnigoj e Francesco Forte; inutile il gol del momentaneo pareggio di Stefano Pettinari. In virtù di questo successo i lagunari staccano il pass per gli, dove incontrerannodi Gian Piero Gasperini. PAGELLE E TABELLINO TABELLONERIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di gioco tant’è che, dopo appena cinque minuti, trova il gol del vantaggio con Pettinari. Il Var, però, ravvisa una posizione di fuorigioco che costringe il direttore di gara ad annullare la marcatura. La prima vera occasione per i padroni di casa arriva al ...

