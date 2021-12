Casadilego e Cicco Sanchez si incontrano sulle note di “Ora o mai più” | fuori il videoclip

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ciccaaveva già da tempo annunciato che presto si sarebbero realizzati nuovi progetti per la sua giovane carriera. Il rapper urban ha deciso, infatti, di anticipare l’uscita del suo primo EP con il singolo in collaborazione con. La cantante, uscita lo scorso anno da X Factor, e l’artista emergente si sono ritrovatidi Ora e mai più. Un singolo che racconta la rabbia e la tristezza di una storia finita, ma che non disdegna anche la dolcezza e la tenerezza dei ricordi passati in dolce compagnia. Immagini che si amplificano maggiormente nel, disponibile da ieri, 13 dicembre, su Youtube. Nel video, diretto da Simonerelli e Amedeo Zancanella, è chiaro il sentimento che si vuole far trasparire da quelle immagini che scorrono sullo schermo. Senso ...

Il video ufficiale di "ora o mai più" , recente collaborazione realizzata daSanchez e, racchiude un vortice di sentimenti che almeno una nella vita ci siamo trovati ad affrontare: nostalgia, frustrazione, rabbia per una relazione che sta finendo , ma anche ...Le canzoni diIn effetti, spulciando tra le foto del suo account Instagram, è facile ... In tempi più recenti ha invece duettato con il rapper torineseSanchez nel brano Ora o mai più . ...Nel video, diretto da Simone Ciccorelli con Amedeo Zancanella, la telecamera segue i due protagonisti creando una sensazione di spaesamento. L’immagine non è lineare e traduce i sentimenti descritti n ...Pensavo di non farcela era una congiura Giuro ti ho dato l'anima e non ne ho più una A un fiore serve la pioggia Ma senza sole non sboccia Gridiamoci tutto in faccia Scopiamo sotto la doccia Avevamo i ...