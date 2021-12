Basket | Nba | Warriors vincono in casa dei Pacers e tornano primi a Ovest

(Di martedì 14 dicembre 2021) Indianapolis, 14 dic. -(Adnkronos) - Dopo il ko a Philadelphia, gli(22-5) si riscattano e passano 102-100 indei(12-17) riprendendosi il primo posto solitario nella Western Conference. La zampata vincente nell'ultimo minuti di gioco è arrivata grazie a un rimbalzo offensivo di Kevon Looney su una tripla sbagliata da Steph Curry, quella che gli avrebbe dato il pareggio su Ray Allen al primo posto nella classifica All-Time della Nba. Curry ha chiuso con 5 triple a segno su 15 tentativi, venendo accompagnato da boati ogni volta che ha realizzato una tripla contro una difesa come quella di Indiana intenzionata in tutti i modi a impedirgli di realizzare il record sul loro campo. Per il candidato Mvp ci sono alla fine 26 punti, 6 rimbalzi e 6 assist con 7 palle perse, guidando altri quattro compagni in doppia cifra: ...

