Zona gialla: per quali Regioni, regole e Super Green Pass (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese sta portando al ritorno in Zona gialla di diverse Regioni. L'aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese, e mentre il Friuli Venezia Giulia è Passato ufficialmente in Zona gialla dal 29 novembre, e dal 6 dicembre l'Alto Adige, da lunedì 13 dicembre tocca anche alla Calabria. La Provincia Autonoma di Bolzano aveva già imposto a novembre le restrizioni del giallo, di fronte a un rilevante aumento dei contagi: obbligo di mascherina all'aperto, discoteche chiuse e capienze ridotte sono state le misure imposte dal presidente Arno Kompatscher, che vengono ulteriormente estese con l'obbligo del Super Green Pass anche per il caffè al banco, e l'utilizzi ...

Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Zona Gialla Covid: da oggi entra la Calabria. A rischio Emilia Romagna, Marche e Veneto - PrimaCommunica2 : Zona Gialla Covid: da oggi entra la Calabria. A rischio Emilia Romagna, Marche e Veneto - DanieleDann1 : ?? #Covid, D'Amato: #Lazio a rischio zona gialla dopo #Capodanno. Se mai si dovesse ricorrere a un #lockdown, questo… -