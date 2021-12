Sorteggi ottavi di Champions League | Juventus e Inter sorridono | lo Sporting per i bianconeri | i nerazzurri sfidano l’Ajax

Advertising

juventusfc : ?? Oggi è il giorno dei sorteggi per gli ottavi di @ChampionsLeague! ?? ???? @PSG_inside ???? @Atleti ???? @Sporting_CP… - forumJuventus : ?? #UCL domani alle 12 i sorteggi ?? Chi vorreste incontrare e chi no? Dite la VoStra! ?? - SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO ?? LIVE ??… - SportNewsCentr1 : Sorteggi ottavi di finale di #ChampionsLeague: ????Benfica - Real Madrid???? ????Villareal - Manchester City?????????????? ????At… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: #UCL – Ottavi di finale ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO SALISBURGO - LIVERPOOL ?? LIVE… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggi ottavi

Champions League 2021/22: decisa l'avversaria dell'Inter aglidi finale della competizione L'Inter affronterà l'Ajax aglidi finale della Champions League 2021/22. È questo il ...Parola all'urna. È ilo di Nyon a decidere gli accoppiamenti per glidi Champions League 2021 - 22 . In lizza per la massima competizione europea per club sono rimaste due squadre italiane, Inter e Juventus.(ANSA) – ROMA, 13 DIC – La Juventus affrontera’ lo Sporting Lisbona negli ottavi di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. (ANSA).CHAMPIONS LEAGUE - L'urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell'edizione 2021-22. Le sfide di andata si disputeranno tra il 15, 16, 22 e 23 febbraio, mentre quelle di ...