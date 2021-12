Soleil litiga con Alex e insulta Delia | “Quella cretina di tua moglie…” | la Duran torna al GF Vip – VIDEO

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip si sta consumando un vero dramma della gelosia.Belli, intenzionato ad uscire stasera dal Grande Fratello Vip, si è fortemente scontrato conSorge (nonostante il bacio passionale).con: “di tua” Vai, viviti i tuoi problemi. Non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Anche Gianmaria ha espresso il suo dissenso nei confronti dell'uscita di: Hai fatto una battuta antipatica, cattiva e fuori luogo e non capisco perché. Poi Sophie è intervenuta nuovamente: ...Valeria Marinicon Sophie Codegoni sulle pulizie Notte agitata nella casa del Grande Fratello Vip . Dopo il ... Valeria Marini, frecciatina ad Alex belli eSorge?/ "Amori tutti organizzati?"...Nel Grande Fratello Vip - il reality in onda su Canale5 giunto alla sesta edizione - continua a tenere banco il rapporto tra Alex Belli e Soleil ...A poche ore da una decisiva puntata del Grande Fratello Vip, Alex e Soleil hanno regalato l'ennesimo colpo di scena ai telespettatori. Dopo aver litigato furiosamente per tutta la mattina, l'attore ha ...