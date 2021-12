Roma-Spezia | le formazioni ufficiali | scelta fatta su Mayoral!

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Gara del possibile riscatto per ladi José Mourinho, orfana di vittorie da due turni consecutivi in campionato. Il match dell’Olimpico vedrà come ospite lodi Thiago Motta, posto nei bassifondi della classifica ma, già più volte, cliente scomodo per i giallorossi. Le scelte del tecnico portoghese rispettano le indiscrezioni della vigilia. Sarà difatti Mayoral ad affiancare Abraham nel tandem d’attacco:(3-5-2) Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Mayoral.(3-5-2) Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Kovalenko, Reca; Strelec, Manaj. POTREBBE INTERESSARTI: Colpo Dembelé a parametro 0! Futuro in una big europea!

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - marcopav10 : Roma-Spezia. Sono pronto a tutto - DiMarzio : #SerieA, #RomaSpezia | Le scelte ufficiali di Mourinho e Thiago Motta - sololaromait : Roma-Spezia: la formazione ufficiale ?? (3-5-2) Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Crist… - forzaroma : #RomaSpezia, le formazioni ufficiali di #Mourinho e #ThiagoMotta #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spezia

DIRETTA: MOURINHO NON VUOLE SBAGLIAREsarà diretta dal signor Alessandro Prontera, e si gioca alle ore 20:45 di lunedì 13 dicembre : allo stadio Olimpico va in scena il match per la ...Loè da molti anni una delle bestie nere della, ma Mourinho e i suoi ragazzi non vogliono staccarsi ulteriormente dal treno Champions League , visto anche lo scontro diretto in programma ...Alle 20.45 c’è Roma-Spezia, l’ultima partita del turno di campionato. Mourinho schiera Mayoral in attacco con Abraham. In difesa c’è Smalling con Ibanez e Kumbulla, a sinistra Vina. Nello Spezia fuori ...La Roma torna all'Olimpico e sfida lo Spezia di Thiago Motta in campionato per provare a riprendere la corsa al quarto posto. Mourinho non ha a disposizione Mancini e Zaniolo, entrambi squalificati, m ...