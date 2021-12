Pietro Carmina | gli ex studenti salutano su Facebook il prof morto a Ravanusa | ' Nel cuore tutta la vita'

Advertising

ma adesso il cuore è a pezzi … Buon volo, saluta il nostro Lillo'. Su Facebook anche Martina Palilla ha voluto ricordare il suo 'caro professore': 'Caro professore - ha scritto -...Centinaia di messaggi per ricordarlo. Tra le vittime di Ravanusa, dove una fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina e la devastazione di un intero quartiere, c'è, 68 anni, docente di storia e filosofia dell'istituto Foscolo di Canicattì. Era in pensione da tre anni. Lasciando i suoi studenti aveva dedicato loro bellissime parole: "Vorrei che ...RAVANUSA (AGRIGENTO) – C'è una foto del 10 aprile: Selene ha lo sguardo sognante, il vestito bianco e un bouquet di fiori gialli in mano, il viso appoggiato sulla spalla del suo Giuseppe. Sorride feli ...RAVANUSA (AGRIGENTO) – C'è una foto del 10 aprile: Selene ha lo sguardo sognante, il vestito bianco e un bouquet di fiori gialli in mano, il viso appoggiato sulla spalla del suo Giuseppe. Sorride feli ...