«Omicron supererà Delta in Europa entro un mese»: la previsione del biofisico. E sulla pericolosità: più lieve grazie ai vaccini (Di lunedì 13 dicembre 2021) La paura per la variante Omicron del coronavirus si diffonde dal Regno Unito, che registra il primo decesso causato dalla mutazione, al resto del mondo. «C'è... Leggi su ilmattino (Di lunedì 13 dicembre 2021) La paura per la variantedel coronavirus si diffonde dal Regno Unito, che registra il primo decesso causato dalla mutazione, al resto del mondo. «C'è...

«Omicron supererà Delta in Europa entro un mese»: la previsione del biofisico. E sulla pericolosità: più lieve graz…

'Omicron supererà Delta in Europa entro un mese': la previsione del biofisico svizzero. E sulla pericolosità: più lieve grazie ai vaccini ... biofisico del Biozentrum dell'università di Basilea in Svizzera e membro della task force scientifica della Confederazione elvetica, supererà la entro un mese. 'Attualmente la variante Omicron è ...

«Omicron supererà Delta in Europa entro un mese»: la previsione del biofisico. E sulla pericolosità: più lieve grazie ai vaccini