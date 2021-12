Oliveto Citra, il Sele d’Oro lancia “Fermi non sappiamo stare”. Pignata: Giovani protagonisti (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Fermi non sappiamo stare” è il titolo della campagna di comunicazione promossa dal Sele d’Oro Mezzogiorno di Oliveto Citra (Sa) con l’obiettivo di incoraggiare il protagonismo di adolescenti e Giovani non solo del territorio del Sele-Tanagro ma dell’intero Salernitano. L’iniziativa, che prende il via in questi giorni per concludersi con la fine dell’anno solare, è fra gli elementi maggiormente caratterizzanti del “Progetto Baobab”, un progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito di “Scuola di Comunità”, l’ambizioso programma di contrasto alla dispersione scolastica attraverso il potenziamento delle dinamiche di apprendimento sociale e culturale dei Giovani. La campagna – curata dall’agenzia Noema – prevede ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) “non” è il titolo della campagna di comunicazione promossa dalMezzogiorno di(Sa) con l’obiettivo di incoraggiare il protagonismo di adolescenti enon solo del territorio del-Tanagro ma dell’intero Salernitano. L’iniziativa, che prende il via in questi giorni per concludersi con la fine dell’anno solare, è fra gli elementi maggiormente caratterizzanti del “Progetto Baobab”, un progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito di “Scuola di Comunità”, l’ambizioso programma di contrasto alla dispersione scolastica attraverso il potenziamento delle dinamiche di apprendimento sociale e culturale dei. La campagna – curata dall’agenzia Noema – prevede ...

