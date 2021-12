Morta Anne Rice | addio alla scrittrice di “Intervista col vampiro”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È. La scrittstatunitense nota soprattutto per il romanzo “col” si è spenta a 80 anni a causa di complicazioni dovute a un ictus. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il figlio, Christopher, sugli account di Facebook e Twitter di sua madre.si era specializzata nei racconti su streghe e vampiri ma negli ultimi anni aveva scritto anche diversi romanzi erotici e testi storico-religiosi. “col” resta il suo più grande successo: dal libro fu tratto anche un film omonimo con Brad Pitt, Tom Cruise e Antonio Banderas. E nonostante siano passati anni dsua pubblicazione, è in lavorazione una serie tv basata ...

Il figlio di Anna Rice ha scritto in un tweet: 'Stasera mia madre, Anne Rice, è morta a causa di complicazioni derivanti da un ictus. Ci ha lasciato quasi diciannove anni dopo il giorno in cui mio ...